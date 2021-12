Combinata nordica: Terence Weber si aggiudica il PCR a Ramsau, bene Raffaele Buzzi (Di venerdì 17 dicembre 2021) Si è svolto in notturna il Provisional Competition Round per la tappa di Coppa del Mondo di Combinata nordica a Ramsau, in Austria. Ad aggiudicarsi il salto provvisorio è stato il teutonico Terence Weber: 89 metri da stanga 17 per il classe 1996 che ha trovato il punteggio di 130.8. Alle sue spalle, tutti molto vicini (distacchi contenuti entro i 10”), ci sono l’austriaco Mario Seidl, l’estone Kristjan Ilves e l’altro tedesco Manuel Faisst. Non ha trovato il miglior salto il norvegese dominatore del massimo circuito internazionale Jarl Magnus Riiber, solo ventesimo. In casa Italia ottima prova per Raffaele Buzzi, che è ventiseiesimo: dovesse confermare un salto simile potrebbe puntare seriamente alla top-15. Molto più lontani Samuel Costa ed Alessandro ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 dicembre 2021) Si è svolto in notturna il Provisional Competition Round per la tappa di Coppa del Mondo di, in Austria. Adrsi il salto provvisorio è stato il teutonico: 89 metri da stanga 17 per il classe 1996 che ha trovato il punteggio di 130.8. Alle sue spalle, tutti molto vicini (distacchi contenuti entro i 10”), ci sono l’austriaco Mario Seidl, l’estone Kristjan Ilves e l’altro tedesco Manuel Faisst. Non ha trovato il miglior salto il norvegese dominatore del massimo circuito internazionale Jarl Magnus Riiber, solo ventesimo. In casa Italia ottima prova per, che è ventiseiesimo: dovesse confermare un salto simile potrebbe puntare seriamente alla top-15. Molto più lontani Samuel Costa ed Alessandro ...

