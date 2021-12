Classici | Barcellona-Santos ’11

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 17 dicembre 2021) L’aumento della forbice economica e qualitativa tra i club europei e il resto del mondo ha reso la Coppa Intercontinentale – oggi ribrendizzata come Mondiale per club – una competizione ambigua per le squadre del nostro continente. Se la vinci, hai fatto il tuo dovere, se la perdi, è una tragedia. Non è sempre stato così però, o almeno questa è la percezione che si ha rivedendo le finali del passato, partite molto più sentite, che spesso finivano per essere estremamente combattute; partite in cui poteva venire il dubbio su chi fosse davvero la migliore tra le due. All’inizio degli anni ’90, ad esempio, il San Paolo di Tele Santana vince per due anni consecutivi Libertadores e Coppa Intercontinentale. In finale batte una volta ildi Cruyff e una volta il Milan di Sacchi. Al termine della partita colCruyff disse: «Se devi essere ...