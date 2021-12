Bollette 2022 | rateizzazione Luce e Gas in 10 rate e stop oneri generali Ultime News

Leggi su leggioggi

(Di venerdì 17 dicembre 2021) In arrivo la possibilità diizzare in 10ledie Gas. La misura è contenuta nel maxi-emendamento presentato dal Governo in Commissione al Senato: un emendamento omnibus che recepisce l’intesa sulle tasse, compresa la decontribuzione per un anno “in via eccezionale”, e appunto sulle. Era già stato confermato lo stanziamento di 3,8 miliardi per far fronte al caro, in arrivo per le utenze die gas nel primo trimestre. Nel Consiglio dei ministri del 14 dicembre, oltre al decreto sulla proroga dello Stato di emergenza nazionale a marzo, era stato deciso dal governo Draghi di confermare i fondi, a detta del ministro dell’Economia Daniele ...