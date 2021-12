Belén e Antonino arrivati al capolinea? Loro non vivrebbero più insieme da tempo Il retroscena

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 17 dicembre 2021)sarebberoal. La coppia si sarebbe separata e non vivrebbe piùdaorganizzandosi nella condivisione della genitorialità della piccola Luna Marì. I rumors sulla coppia o non-coppia non smettono di circolare ma le ultime voci protenderebbero verso la conferma. Inoltre, recementesembra essere stata avvistata in un locale milanese con un’altra persona, l’attore Michele Morrone. Pochi giorni primaSpinalbese ha aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute a seguito di un misterioso incidente che l’aveva coinvolto.Spinalbese alA rilanciare il gossip sulla coppia più chiacchierata del momento è stata ...