Alla porta dell’ex con un’ascia: in manette “shining” romano (Di venerdì 17 dicembre 2021) Non è un film dell’orrore. Dopo averla perseguitata in vario modo, un 62enne romano si è presentato a casa dell’ex moglie armato di ascia. L’uomo è stato beccato in flagrante dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante e da quelli della Stazione Roma San Giovanni. Dopo un’energica resistenza fatta ai militari, il 62enne è stato arrestato e nella sua tasca è stato rinvenuto anche un coltello da cucina lungo 23 cm. Dovrà rispondere di atti persecutori, minaccia e resistenza ad un pubblico ufficiale e porto di oggetti atti ad offendere. Leggi anche: Choc a Roma, 2 ragazze aggredite: una sfregiata con l’acido, l’altra massacrata di botte per 12 ore Persecuzioni all’ex: il fatto A seguito di una segnalazione giunta al 112, i Carabinieri sono intervenuti in un condominio, nei pressi di via della Stazione Tuscolana, dove risiede ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 17 dicembre 2021) Non è un film dell’orrore. Dopo averla perseguitata in vario modo, un 62ennesi è presentato a casamoglie armato di ascia. L’uomo è stato beccato in flagrante dai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Piazza Dante e da quelli della Stazione Roma San Giovanni. Dopo un’energica resistenza fatta ai militari, il 62enne è stato arrestato e nella sua tasca è stato rinvenuto anche un coltello da cucina lungo 23 cm. Dovrà rispondere di atti persecutori, minaccia e resistenza ad un pubblico ufficiale e porto di oggetti atti ad offendere. Leggi anche: Choc a Roma, 2 ragazze aggredite: una sfregiata con l’acido, l’altra massacrata di botte per 12 ore Persecuzioni all’ex: il fatto A seguito di una segnalazione giunta al 112, i Carabinieri sono intervenuti in un condominio, nei pressi di via della Stazione Tuscolana, dove risiede ...

