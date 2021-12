Accesa baruffa tra Costamagna e Di Mare | il retroscena scuote Rai3

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Le indiscrezioni parlano di una lite tra la conduttrice e il direttore di rete consumatasi ieri prima della messa in onda di Agorà.avrebbe ripreso la via di casa, per poi ripensarci

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Accesa baruffa

ilGiornale.it

Un retroscena svela quel che sarebbe accaduto ieri - 16 dicembre - prima della diretta di Agorà, ovvero una "" tra la padrona di casa e il numero uno della terza rete, Franco Di Mare .... lite furibonda tra Andrea Scanzi e Alberto Contri: insulti a non finire 'Agorà', "" tra ... Secondo quanto riporta Vigilanzatv.it , tra i due ci si sarebbe stata un'discussione nei minuti ...Le indiscrezioni parlano di una lite tra la conduttrice e il direttore di rete consumatasi ieri prima della messa in onda di Agorà. Costamagna avrebbe ripreso la via di casa, per poi ripensarci ...Davvero una giornata movimentata quella di ieri per Rai Tre. Secondo quanto riportato da “Davide Maggio”, che rilancia un’indiscrezione uscita su “Vigilanza Tv”, ci sarebbe stato una furibonda lite tr ...