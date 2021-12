Vaccino Novavax: presto il via libera al Nuvaxovid, a base proteica e "con meno effetti collaterali" (Di giovedì 16 dicembre 2021) Vaccino Novavax: è in arrivo una nuova arma contro il virus, da affiancare ai vaccini a mRNA Pfizer e Moderna, dai quali si differenzia per il meccanismo d’azione, ma non per l’efficacia, che dagli... Leggi su feedpress.me (Di giovedì 16 dicembre 2021): è in arrivo una nuova arma contro il virus, da affiancare ai vaccini a mRNA Pfizer e Moderna, dai quali si differenzia per il meccanismo d’azione, ma non per l’efficacia, che dagli...

Covid: Ema, il 20 dicembre decisione su vaccino Novavax (ANSA) - BRUXELLES, 16 DIC - Il comitato per i medicinali ad uso umano dell'Ema terrà una riunione straordinaria il 20 dicembre per discutere dell'approvazione del vaccino anti-Covid sviluppato da Nov ...

Vaccino Novavax, riunione Ema 20 dicembre per ok Potrebbe arrivare già all’inizio della prossima settimana il via libera dell’Agenzia europea del farmaco Ema al vaccino anti-Covid sviluppato dall’americana Novavax. L’ente regolatorio Ue annuncia con ...

