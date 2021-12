Tifoso ucciso prima di Inter-Napoli, Manduca ricorre in Cassazione contro la condanna (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoHa presentato ricorso in Cassazione, contro la condanna a 4 anni in abbreviato confermata in appello per omicidio stradale, Fabio Manduca, l’ultrà napoletano arrestato nel 2019 per aver travolto e ucciso con il proprio suv il Tifoso del Varese Daniele Belardinelli. Tifoso morto negli scontri del 26 dicembre del 2018, in via Novara, poco lontano dallo stadio di San Siro, prima della partita tra Inter e Napoli. La Procura, che davanti al gup di Milano Carlo Ottone De Marchi aveva chiesto una condanna a 16 anni di carcere, aveva impugnato in appello puntando, come in primo grado, sull’omicidio volontario con “dolo eventuale”, ossia con l’accettazione nella condotta del ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoHa presentato ricorso inlaa 4 anni in abbreviato confermata in appello per omicidio stradale, Fabio, l’ultrà napoletano arrestato nel 2019 per aver travolto econ il proprio suv ildel Varese Daniele Belardinelli.morto negli scontri del 26 dicembre del 2018, in via Novara, poco lontano dallo stadio di San Siro,della partita tra. La Procura, che davanti al gup di Milano Carlo Ottone De Marchi aveva chiesto unaa 16 anni di carcere, aveva impugnato in appello puntando, come in primo grado, sull’omicidio volontario con “dolo eventuale”, ossia con l’accettazione nella condotta del ...

