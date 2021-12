Studia all’Università di Bergamo Ferrieri Caputi, primo arbitro donna in Serie A (Di giovedì 16 dicembre 2021) Cagliari-Cittadella partita valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia ha un pizzico di sapore bergamasco. È stata la prima volta in cui una squadra di Serie A viene arbitrata da una donna: Maria Sole Ferrieri Caputi. La livornese classe 1990 ha diretto con personalità il match sventolando tre cartellini gialli e annullando tre gol, uno grazie all’intervento del var. Sempre vicina all’azione, ha fischiato poco ma bene sfoderando sorrisi e sicurezza, anche quando la tensione tra i giocatori in campo è salita. Chi la conosce da vicino la racconta così nella quotidianità. La 31enne nella vita fa la ricercatrice alla Fondazione Adapt (Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul Diritto del lavoro e sulle Relazioni Industriali). Inoltre è al terzo anno e sta frequentando un dottorato di ricerca, ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 16 dicembre 2021) Cagliari-Cittadella partita valida per i sedicesimi di finale di Coppa Italia ha un pizzico di sapore bergamasco. È stata la prima volta in cui una squadra diA viene arbitrata da una: Maria Sole. La livornese classe 1990 ha diretto con personalità il match sventolando tre cartellini gialli e annullando tre gol, uno grazie all’intervento del var. Sempre vicina all’azione, ha fischiato poco ma bene sfoderando sorrisi e sicurezza, anche quando la tensione tra i giocatori in campo è salita. Chi la conosce da vicino la racconta così nella quotidianità. La 31enne nella vita fa la ricercatrice alla Fondazione Adapt (Associazione per gli Studi Internazionali e Comparati sul Diritto del lavoro e sulle Relazioni Industriali). Inoltre è al terzo anno e sta frequentando un dottorato di ricerca, ...

Advertising

livia94077553 : Trascorse la sua infanzia a Saonara,in provincia di Padova. Dopo il liceo, si trasferisce a Milano, dove studia E… - Vankue : @AndreaPecchia1 12 anni fuoricorso all’università per non laurearsi. Strano che non abbia trovato nulla di meglio c… - mimmo_rinaldi : @catlatorre Iniziative simili danno l'idea della cultura di queste persone. Non conoscono nemmeno la storia che si… - DivineNightmar2 : @karsaudade Io la faccio il sabato educazione civica, sto scendendo a Salerno per cazzeggiare, comunque oggi ho aiu… - MariMa99473486 : @La_manina__ @MisssFreedom I post col copia/incolla del grillino tuttologo laureato all'università della vita sono… -

Ultime Notizie dalla rete : Studia all’Università Università: E-R, borse di studio al 100%, sul piatto 102 mln Agenzia ANSA