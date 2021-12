Spalletti ne perde un altro: annuncio ufficiale del club (Di giovedì 16 dicembre 2021) E’ arrivata l’ufficialità della cessione di Kostas Manolas all’Olympiakos. Il difensore lascia il Napoli dopo due stagioni e mezza. Arrivato nel 2019 come rinforzo dell’allora Napoli di Ancelotti, Kostas Manolas non ha mai pienamente convinto il club azzurro. Dopo le difficoltà, condivise con la squadra, durante il ‘regno’ dell’attuale tecnico del Real Madrid, Manolas sembrava Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 16 dicembre 2021) E’ arrivata l’ufficialità della cessione di Kostas Manolas all’Olympiakos. Il difensore lascia il Napoli dopo due stagioni e mezza. Arrivato nel 2019 come rinforzo dell’allora Napoli di Ancelotti, Kostas Manolas non ha mai pienamente convinto ilazzurro. Dopo le difficoltà, condivise con la squadra, durante il ‘regno’ dell’attuale tecnico del Real Madrid, Manolas sembrava Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

