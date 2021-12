Shang-Chi 2: il regista vuole coinvolgere Jackie Chan nel sequel (Di giovedì 16 dicembre 2021) Destin Daniel Cretton, regista di Shang-Chi 2, ha svelato che vorrebbe coinvolgere Jackie Chan nelle riprese del sequel. Il regista di Shang-Chi 2 ha svelato che vorrebbe coinvolgere nelle riprese del sequel del film Marvel la star Jackie Chan. Destin Daniel Cretton ha infatti accennato alla sua speranza di coinvolgere l'esperto in arti marziali nelle riprese del secondo capitolo dell'eroe interpretato da Simu Liu. Destin Daniel Cretton, interpretato da CinemaBlend, ha spiegato che lavorare con Jackie Chan nel sequel di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli sarebbe "un sogno che ha da tutta la vita". ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 16 dicembre 2021) Destin Daniel Cretton,di-Chi 2, ha svelato che vorrebbenelle riprese del. Ildi-Chi 2 ha svelato che vorrebbenelle riprese deldel film Marvel la star. Destin Daniel Cretton ha infatti accennato alla sua speranza dil'esperto in arti marziali nelle riprese del secondo capitolo dell'eroe interpretato da Simu Liu. Destin Daniel Cretton, interpretato da CinemaBlend, ha spiegato che lavorare conneldi-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli sarebbe "un sogno che ha da tutta la vita". ...

