Sci alpino: Cdm. Libera Val Gardena, Kilde il più rapido nella 2prova (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il norvegese suoera Striedinger, Paris 16esimo e migliore degli azzurri ROMA - Secondo e ultimo allenamento ufficiale per gli uomini di Coppa del Mondo sul Saslong, in Val Gardena. In vista della ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 16 dicembre 2021) Il norvegese suoera Striedinger, Paris 16esimo e migliore degli azzurri ROMA - Secondo e ultimo allenamento ufficiale per gli uomini di Coppa del Mondo sul Saslong, in Val. In vista della ...

Advertising

_Carabinieri_ : Saint Moritz: trionfo nel #SuperG di Federica Brignone, Appuntato dei #Carabinieri. Il Com. Gen. dell’Arma Teo Luzi… - Eurosport_IT : Buonanotte, Federica Brignone: come si sta nell'Olimpo dello sci alpino italiano? ???????? 17 vittorie in Coppa del M… - infoitsport : Sci alpino, risultato prima prova Val d'Isere: Sofia Goggia fa subito la differenza, sesta Nadia Delago - infoitsport : Sci alpino femminile: Bassino 25^ nel primo test ufficiale di Val d’Isère - Campioni_cn : Sci alpino femminile: Bassino 25^ nel primo test ufficiale di Val d’Isère -