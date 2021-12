Sanremo 2022: ecco tutte le canzoni in gara (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sono Yuman, Tananai e Matteo Romano gli ultimi tre nomi che vanno a completare il cast del prossimo Festival della canzone italiana, in programma dal 1° al 5 febbraio 2022. Si tratta dei primi tre classificati di Sanremo Giovani, la kermesse canora che consente, ai vincitori, di partecipare a Sanremo 2022 direttamente nella categoria Artisti, l'unica presente nell'edizione del prossimo anno. I tre vincitori di Sanremo Giovani Romano di 26 anni di origine capoverdiana, Yuman, all'anagrafe Yuri Santos, si è imposto a Sanremo Giovani con il brano Mille notti, davanti al coetaneo Tananai, nome d'arte di Alberto Cotta Ramusino, di Cologno Monzese, che ha cantato Esagerata. Terzo posto per Matteo Romano, 19enne piemontese, che ha interpretato Testa o croce. Quarto posto a pari merito per ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 16 dicembre 2021) Sono Yuman, Tananai e Matteo Romano gli ultimi tre nomi che vanno a completare il cast del prossimo Festival della canzone italiana, in programma dal 1° al 5 febbraio. Si tratta dei primi tre classificati diGiovani, la kermesse canora che consente, ai vincitori, di partecipare adirettamente nella categoria Artisti, l'unica presente nell'edizione del prossimo anno. I tre vincitori diGiovani Romano di 26 anni di origine capoverdiana, Yuman, all'anagrafe Yuri Santos, si è imposto aGiovani con il brano Mille notti, davanti al coetaneo Tananai, nome d'arte di Alberto Cotta Ramusino, di Cologno Monzese, che ha cantato Esagerata. Terzo posto per Matteo Romano, 19enne piemontese, che ha interpretato Testa o croce. Quarto posto a pari merito per ...

RadioItalia : Aka 7even e Sangiovanni, prima di sfidarsi a #Sanremo2022, stanno lavorando a qualcosa di nuovo insieme! ?… - artistfirst_it : @levibrazioni a Sanremo 2022 con il brano 'Tantissimo'! #Sanremo2022 - effettomusic : #gIANMARIA: SI AGGIUNGONO NUOVE DATE AL ' #FALLIRÒTOUR 2022', GIÀ SOLD OUT LE DATE DI #TREVISO, #TORINO E #ROMA.… - alloraciao__ : RT @michele_bravi: La canzone che porterò in gara a Sanremo 2022 è “Inverno dei fiori”. ?? - infoitcultura : Sanremo 2022: ecco i titoli delle canzoni in gara -