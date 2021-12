Peru' | Babbo Natale arriva con la scala dei pompieri Sorpresa ai bambini ricoverati per Covid

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Peru Babbo

Agenzia ANSA

... sospeso su una scala da pompiere,Natale saluta i bambini con il Covid - 19 all'ospedale Villa Panamericana di Lima, in mezzo a una preoccupante recrudescenza della pandemia in'. Ci sono ...Per i bimbi, domenica 19 due grandissimi spettacoli alle ore 12.00 e ore 16.00 con il Teatro interattivo de Burattini: Il Gatto con gli Stivali e Il Natale Precoce diNatale. Sul palco si ...Ad altezze vertiginose, sospeso su una scala da pompiere, Babbo Natale saluta i bambini con il Covid-19 all'ospedale Villa Panamericana di Lima, ...A Lima, in Perù, Babbo Natale ha lasciato le “solite” renne per consegnare i doni a bordo dell’elevatore dei vigili del fuoco. Oltre 120 bambini malati di Covid hanno potuto così salutare Santa Claus ...