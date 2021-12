Operaio muore ustionato nel Salernitano | era irregolare

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMontecorvino Pugliano (Sa) – Tragedia sul lavoro questo pomeriggio a Montecorvino Pugliano. Il 55enne Pierino Oronzio stava effettuando dei lavori di coibentazione sul tetto di uno stabile della centralissima Piazza D’Aiutolo, quando improvvisamente ha perso i sensi per via delle esalazioni dovute ai fumi della fiamma ossidrica utilizzata per stendere la guaina. Nell’accasciarsi in terra l’uomo è rimasto avvolto dalla fiamma del cannello che lo ha interamente. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri della locale Stazione che hanno provveduto a porre sotto sequestro l’immobile L'articolo proviene da Anteprima24.it.