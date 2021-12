“Non è l’arena” | la gaffe antiscientifica della Amurri da Giletti

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 16 dicembre 2021) di Franco Lodige Cinque persone in studio, più Massimo. Tutti ben distanziati ad almeno due metri l’uno dall’altro. Nessun assembramento, distanziamento rispettato. Eppure Sandrase ne sta lì con la sua mascherina in tinta col vestito. Il motivo? Durante l’ultima puntata di Non èha “scoperto” che Zeno non è vaccinato. “Allora mi metto la mascherina”, dice la giornalista che appare quasi sconvolta manco avesse visto un appestato. Il tatuatore leader dei no vax e no green pass milanesi replica con garbo, facendo notare che per entrare in studio s’è fatto un tampone dunque lui è certamente negativo. Ma la lite scoppia lo stesso. Non siamo ai livellifaida tra Scanzi e il prof no green pass da Bianca Berlinguer, ma poco ci manca. In studio restano tutti sorpresi dalla scelta di ...