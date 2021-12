Nel finale di Un Professore su Rai1 arriva la tragedia: Simone in ospedale? Trama ultima puntata 16 dicembre (Di giovedì 16 dicembre 2021) Con il finale di Un Professore si conclude la prima stagione della fiction Rai con protagonista Alessandro Gassmann. La scorsa puntata ha segnato un punto di svolta nella storia: Simone e Manuel si sono lasciati andare in un bacio che, tuttavia, ha indignato i social per il modo in cui è stato girato (le polemiche non sono mancate). Per il figlio di Dante, i problemi non sono finiti: Manuel lo respingerà? Inoltre, le anticipazioni del finale indicano che Simone sarà coinvolto in un brutto incidente. Nel primo episodio in onda stasera, 16 dicembre, dal titolo Rousseau: Dante si riavvicina ad Anita e le chiede scusa per come l’ha trattata, ma ancora non riesce a parlare del suo passato, soprattutto con Simone. La scuola è inagibile dopo la ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 16 dicembre 2021) Con ildi Unsi conclude la prima stagione della fiction Rai con protagonista Alessandro Gassmann. La scorsaha segnato un punto di svolta nella storia:e Manuel si sono lasciati andare in un bacio che, tuttavia, ha indignato i social per il modo in cui è stato girato (le polemiche non sono mancate). Per il figlio di Dante, i problemi non sono finiti: Manuel lo respingerà? Inoltre, le anticipazioni delindicano chesarà coinvolto in un brutto incidente. Nel primo episodio in onda stasera, 16, dal titolo Rousseau: Dante si riavvicina ad Anita e le chiede scusa per come l’ha trattata, ma ancora non riesce a parlare del suo passato, soprattutto con. La scuola è inagibile dopo la ...

Advertising

sportface2016 : +++La #Uefa nel caos, errore con le avversarie di #AtleticoMadrid e #ManchesterUnited: il sorteggio potrebbe essere… - juventusfc : HT | Al riposo in vantaggio grazie al gol di @AlvaroMorata ?? Nel finale di primo tempo @Cuadrado a pochi centimet… - juventusfc : HT | Andiamo negli spogliatoi in vantaggio. Per il momento decide il gol di Moise. Nel finale @arthurhromelo ha s… - longoang : @andtundo @fattoquotidiano Il covid è la parte finale della demolizione della sanità pubblica iniziata nel 1992 da… - OBuglio : @SalvioEspo Gennaro e Ciro, scena finale su una barca nel golfo allo stesso posto dell'altra volta. -