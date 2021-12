Mondiali: De Tullio manca il bronzo. Record mondiale per Haughey (Di giovedì 16 dicembre 2021) Pronti, via. Ai Mondiali di vasca corta a Dubai l'Italia comincia la prima sessione di finali con un grande rimpianto. Un gran progresso, il terzo tempo italiano di sempre ma la medaglia è solo di ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 16 dicembre 2021) Pronti, via. Aidi vasca corta a Dubai l'Italia comincia la prima sessione di finali con un grande rimpianto. Un gran progresso, il terzo tempo italiano di sempre ma la medaglia è solo di ...

