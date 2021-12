Migranti: sbarchi spontanei e navi Ong, continua l’invasione, in arrivo 210 persone (Di giovedì 16 dicembre 2021) continuano gli arrivi incontrollati e incontrollabili di clandestini arrivati su barchini autonomi o traghettati dalle ong che incrociano nel Mediterraneo in cerca di presunti naufraghi da salvare a domanda e da trasportare in un porto sicuro, quasi esclusivamente in Italia,. Stavolta gli arrivi sono stati registrati sulle coste di Puglia, Sicilia e Sardegna L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 16 dicembre 2021)no gli arrivi incontrollati e incontrollabili di clandestini arrivati su barchini autonomi o traghettati dalle ong che incrociano nel Mediterraneo in cerca di presunti naufraghi da salvare a domanda e da trasportare in un porto sicuro, quasi esclusivamente in Italia,. Stavolta gli arrivi sono stati registrati sulle coste di Puglia, Sicilia e Sardegna L'articolo proviene da Firenze Post.

Ultime Notizie dalla rete : Migranti sbarchi Migranti: da inizio anno sbarcate 63.246 persone sulle nostre coste. 303 a dicembre Sono finora 63.246 le persone migranti sbarcate sulle coste da inizio anno. Nello stesso periodo, lo scorso anno furono 33.296 ... considerati gli sbarchi rilevati entro le 8 di questa mattina. Negli ...

Riprendono gli sbarchi in Italia. L' Ong salva altri 118 migranti Intanto, sono ripresi gli sbarchi lungo le coste italiane . Alle prime ore del mattino, un gruppo di migranti è riuscito a raggiungere le coste salentine. I primi 15 sono stati notati a piedi nei ...

Tornano gli sbarchi nel Mediterraneo: Ocean Viking salva 114 migranti La Stampa Nuovi sbarchi nel Sud Sardegna, arrivati 65 migranti in 24 ore Continuano gli sbarchi di migranti in Sardegna. Nele ultime ore sono 65 le persone arrivate nell’Isola, anche grazie al mare calmo e alle buone condizioni meteo. I primi 14 sono stati intercettati a b ...

Libia, l'assalto al palazzo e la follia delle elezioni Nel caos armato che regna nello Stato fallito di Libia, il solo ipotizzare elezioni libere, democratiche, stabilizzatrici più che un azzardo è una follia. Pura, colpevole follia.

