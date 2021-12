Mattarella “Multilateralismo resta una priorità per l'Italia” (Di giovedì 16 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Va avvertita l'esigenza di rilanciare a tutte le latitudini la riflessione sul ruolo che svolge il sistema multilaterale , con le sue istituzioni e le prospettive di riforma che si possono presentare per renderlo più efficace. Nella Repubblica Italiana i padri costituenti affermarono la strada del Multilateralismo. Un ordinamento internazionale che che rifiuti la violenta composizione delle controversie e che assicuri, tramite la certezza del diritto, pace, libertà e rispetto dei diritti umani, è l'unico nel quale tutti i popoli della terra possano rispecchiarsi adeguatamente”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della tradizionale cerimonia di presentazione degli auguri di Natale e di fine anno da parte del Corpo Diplomatico. “Per questo – ha aggiunto – e nonostante le numerose ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Va avvertita l'esigenza di rilanciare a tutte le latitudini la riflessione sul ruolo che svolge il sistema multilaterale , con le sue istituzioni e le prospettive di riforma che si possono presentare per renderlo più efficace. Nella Repubblicana i padri costituenti affermarono la strada del. Un ordinamento internazionale che che rifiuti la violenta composizione delle controversie e che assicuri, tramite la certezza del diritto, pace, libertà e rispetto dei diritti umani, è l'unico nel quale tutti i popoli della terra possano rispecchiarsi adeguatamente”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio, nel corso della tradizionale cerimonia di presentazione degli auguri di Natale e di fine anno da parte del Corpo Diplomatico. “Per questo – ha aggiunto – e nonostante le numerose ...

Advertising

restoalsud : #territorio #sud #lavoro Mattarella “Multilateralismo resta una priorità per l’Italia” - - blogsicilia : #notizie #sicilia Mattarella “Multilateralismo resta una priorità per l’Italia” - - CorriereCitta : Mattarella “Multilateralismo resta una priorità per l’Italia” - ItaliaNotizie24 : Mattarella “Multilateralismo resta una priorità per l’Italia” - Tele_Nicosia : Mattarella “Multilateralismo resta una priorità per l’Italia” -