Manuel Bortuzzo ed il futuro con Lulù: i due gieffini affrontano un nuovo confronto (Di giovedì 16 dicembre 2021) Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si confrontano riguardo il loro futuro insieme. I due gieffini sono sempre più uniti e si supportano a vicenda La love story tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié prosegue a gonfie vele. I due gieffini dopo aver affrontato alti e bassi e numerosi scontri in Casa si ritrovano più affiatati e complici in queste ultime settimane. Ormai la princess e l’atleta risultano essere davvero inseparabili e trascorrono gran parte delle loro giornate sempre più vicini tra massaggi, baci e giochi. In queste ultime ore i due gieffini si sono confrontati riguardo un ipotetico futuro insieme, Manuel inizialmente sembrava un po’ giù di morale ed ha cercato ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 16 dicembre 2021)Selassié si confrontano riguardo il loroinsieme. I duesono sempre più uniti e si supportano a vicenda La love story traSelassié prosegue a gonfie vele. I duedopo aver affrontato alti e bassi e numerosi scontri in Casa si ritrovano più affiatati e complici in queste ultime settimane. Ormai la princess e l’atleta risultano essere davvero inseparabili e trascorrono gran parte delle loro giornate sempre più vicini tra massaggi, baci e giochi. In queste ultime ore i duesi sono confrontati riguardo un ipoteticoinsieme,inizialmente sembrava un po’ giù di morale ed ha cercato ...

