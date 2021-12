Manolas | addio Napoli? Pronto il ritorno all' Olympiacos

(Di giovedì 16 dicembre 2021) Kostaspotrebbe lasciare prima del previsto la Serie A. Il difensore azzurro, tornato in Grecia già da ieri, era ufficialmente in viaggio autorizzato dalla società "per motivi personali". In ...

Ultime Notizie dalla rete : Manolas addio

Kostaspotrebbe lasciare prima del previsto la Serie A. Il difensore azzurro, tornato in Grecia già da ieri, era ufficialmente in viaggio autorizzato dalla società "per motivi personali". In realtà, ...Ecco le sue parole: "non mi convinceva già a Roma , secondo me nelle prestazioni a Napoli, ed in passato, commetteva errori marchiani. Se dovesse arrivare l', non ne sarei così triste ...Kostas Manolas sta per firmare per l'Olympiacos. L'affare dovrebbe concludersi in serata, dopo che il difensore greco ha lasciato il Napoli. Manolas ha già giocato con la squadra ...Il difensore potrebbe lasciare il club azzurro e la Serie A: mancherebbero solo le firme con la società dove ha già militato dal 2012 al 2014 ...