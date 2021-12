La Lega A chiede al Consiglio Figc una proroga per la Salernitana (Di giovedì 16 dicembre 2021) La Lega Serie A chiederà alla Figc la proroga del trust della Salernitana, in modo da consentire alla squadra di proseguire e terminare la stagione sportiva. Questa la decisione dell’assemblea riunitasi in un albergo di Milano, dove si è discussa, tra gli altri argomenti, la situazione del club campano dopo le mancate offerte per la sua acquisizione e del rischio di esclusione dal campionato. I voti a favore sono stati 18, si è astenuto Claudio Lotito. La ‘palla’ passa ora al Consiglio Federale in programma martedì 21 dicembre. Leggi su footdata (Di giovedì 16 dicembre 2021) LaSerie Arà allaladel trust della, in modo da consentire alla squadra di proseguire e terminare la stagione sportiva. Questa la decisione dell’assemblea riunitasi in un albergo di Milano, dove si è discussa, tra gli altri argomenti, la situazione del club campano dopo le mancate offerte per la sua acquisizione e del rischio di esclusione dal campionato. I voti a favore sono stati 18, si è astenuto Claudio Lotito. La ‘palla’ passa ora alFederale in programma martedì 21 dicembre.

