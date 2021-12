In Australia quattro bambini sono morti cadendo da un castello gonfiabile sollevato in aria da un colpo di vento (Di giovedì 16 dicembre 2021) Giovedì mattina, in una scuola elementare di Devonport, nello stato Australiano della Tasmania, quattro bambini sono morti cadendo da un castello gonfiabile sollevato in aria da un forte e improvviso colpo di vento. I bambini, tra i 10 e i Leggi su ilpost (Di giovedì 16 dicembre 2021) Giovedì mattina, in una scuola elementare di Devonport, nello statono della Tasmania,da uninda un forte e improvvisodi. I, tra i 10 e i

Advertising

scheerenberger : RT @ilpost: In Australia quattro bambini sono morti cadendo da un castello gonfiabile sollevato in aria da un colpo di vento - grillotalpa : RT @ilpost: In Australia quattro bambini sono morti cadendo da un castello gonfiabile sollevato in aria da un colpo di vento - CiaoKarol : Preghiamo per questi angeli volati in cielo! Castello gonfiabile spazzato via dal vento: 4 bimbi morti: Morti 4 bam… - anna_annie12 : In Australia quattro bambini sono morti cadendo da un castello gonfiabile sollevato in aria da un colpo di vento… - ilpost : In Australia quattro bambini sono morti cadendo da un castello gonfiabile sollevato in aria da un colpo di vento -