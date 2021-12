Il sindaco replica a Gravina: “La Salernitana deve continuare il campionato di A” (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIl sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha letto con stupore le dichiarazioni del Presidente Gravina. “Evidentemente distratto dalle gravi vicende che investono, anche nelle ultime giornate, il calcio italiano ha avuto un vuoto di memoria riguardo all’impegno del sindaco che, nel doveroso rispetto dei ruoli e delle prerogative, ha negli ultimi sette mesi più volte dichiarato la disponibilità del Comune di Salerno ad ogni utile attività di supporto ed accompagnamento per una soluzione positiva della vicenda. Il Comune di Salerno ha inoltre, in tempi rapidissimi, svolto tutto quanto di sua competenza per assicurare le migliori condizioni logistiche per lo svolgimento delle gare di Serie A. Non è tempo di alimentare polemiche. Le responsabilità sono chiarissime. E tocca a chi ha creato questa situazione ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 16 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIldi Salerno Vincenzo Napoli ha letto con stupore le dichiarazioni del Presidente. “Evidentemente distratto dalle gravi vicende che investono, anche nelle ultime giornate, il calcio italiano ha avuto un vuoto di memoria riguardo all’impegno delche, nel doveroso rispetto dei ruoli e delle prerogative, ha negli ultimi sette mesi più volte dichiarato la disponibilità del Comune di Salerno ad ogni utile attività di supporto ed accompagnamento per una soluzione positiva della vicenda. Il Comune di Salerno ha inoltre, in tempi rapidissimi, svolto tutto quanto di sua competenza per assicurare le migliori condizioni logistiche per lo svolgimento delle gare di Serie A. Non è tempo di alimentare polemiche. Le responsabilità sono chiarissime. E tocca a chi ha creato questa situazione ...

