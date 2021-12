Giugliano centro senza hub vaccinale | direttore D’Amore | “Dal Comune poche risposte”

(Di giovedì 16 dicembre 2021). Sono diversi i cittadini a lamentare l’asdi un. Ad oggi l’unico hub presente in città è quello di Lago Patria e questo sta “ingolfando” quello di Villaricca nella tensostruttura. Sul caso è intervenuto anche ildell’Asl Napoli 2, Antonio, che ha spiegato di “aver sollecitato più L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

AndreaC_1998_ : C'è uno al Centro commerciale di Giugliano che vende una sorta di affettaverdure Tutto condito da show alla Chef To… -

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano centro

Teleclubitalia

..., Caivano, Mugnano e dall'Agro Aversano. Alcuni fanno parte di sigle ambientaliste note, tra cui "Stop Biocidio" e ilsociale "Insurgencia" . De Luca era ad Aversa per la firma di un ...... arteria del pienodi Grumo Nevano che allaccia ilcittadino al vicino Asse Mediano. ... Sul posto sono giunti i carabinieri diin Campania e le ambulanze del 118. Il corpo di ...Una serata all'insegna dell'animazione, della musica e dello spettacolo. Monica Sarnelli in concerto e lo spettacolo di Francesco Cicchella ...Parte ufficialmente il calendario di eventi natalizi a Giugliano. Pubblicato il calendario ... sia legata alle esigenze di un bilancio al centro di un’azione di risanamento ed anche per scelta ...