(Di giovedì 16 dicembre 2021) Con questa nuova rubrica targata 11contro11, ci concentreremo nell’analizzare i più promettenti talenti del futuro del calcio, trattando le loro caratteristiche tecniche e non solo. Il primo giocatore che prendiamo in considerazione, è il giovane centrocampistadel Lione: la storia diNato a Lione il 30 giugno 1998,, è un centrocampistadi origini algerine. Entra nel settorele del Lione all’età di 11 anni, firmando poi il suo primo contratto professionistico con il club della sua città nel luglio del 2016. Gioca la sua prima gara da ufficiale nel febbraio 2017, entrando a pochi minuti dalla fine nel match d’andata ...

Advertising

11contro11 : Giovani promesse: il francese Houssem Aouar #Francia #Juventus #OlympiqueLione #Estero #Focus #11contro11 - Piergiulio58 : RT @SpazioCiclismo: La Intermarché-Wanty-Gobert guarda già al #CicloMercato 2023 ingaggiando due giovani promesse - SpazioCiclismo : La Intermarché-Wanty-Gobert guarda già al #CicloMercato 2023 ingaggiando due giovani promesse - DaniloV70 : @Edoardo75917386 @armywil @FBiasin Les juve deve ripartire dai giovani valorizzare la primavera investire su grandi… - angelmnt99 : @SimoNoveOtto Le famiglie saranno orgogliose dell'attitudine allo studio di queste giovani promesse della comunicazione. -

Ultime Notizie dalla rete : Giovani promesse

Goal.com

Alle stelle del panorama contemporaneo, come Elizabeth Diller e Kazuyo Sejima, si affiancano lerappresentate da Francesca Torzo e Lucy Styles, anch'esse incluse tra le firme ...Sono trascorsi 15 anni dal 15 dicembre 2006, giorno in cui morirono a 17 anni Alessio Ferramosca e Riccardo Neri , duedella Juventus che annegarono in un laghetto artificiale nel centro sportivo di Vinovo. Lì è intitolato un campo ad Ale&Ricky e sul luogo si sono recati il capitano bianconero, ...La sezione spilambertese dell’Avis ha organizzato per domenica alle 18, nella sede di Panarock (via Ponte Marianna 35), un concerto di pianoforte che vedrà impegnati talenti giovani e giovanissimi, ch ...Sul web il discount dei sogni: c’è chi si ritrova a 10 anni con un manager e chi sborsa (i genitori) 244 euro per un curriculum sportivo inutile ...