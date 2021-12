Gf Vip, Maria Monsè attacca Manuel Bortuzzo: la frecciatina non passa inosservata (Di giovedì 16 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Maria Monsè, uscita dalla Casa del Gf Vip, si toglie qualche sassolino dalla scarpa. La story Instagram sa di frecciatina a Manuel Bortuzzo Fresca di eliminazione dal Gf Vip, Maria Monsè non ha perso tempo e si è tolta subito qualche sassolino dalla scarpa. Grazie ad Instagram ha potuto esprimere tutto ciò che in trasmissione non era Leggi su youmovies (Di giovedì 16 dicembre 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies., uscita dalla Casa del Gf Vip, si toglie qualche sassolino dalla scarpa. La story Instagram sa diFresca di eliminazione dal Gf Vip,non ha perso tempo e si è tolta subito qualche sassolino dalla scarpa. Grazie ad Instagram ha potuto esprimere tutto ciò che in trasmissione non era

Advertising

Diva_VIP : RT @MorganilRamingo: O Maria Concepita senza peccato prega per noi che ricorriamo a Te ???? Affidiamo a Maria Santissima nostra Corredentri… - daniele_maria_ : @dirittipertutti @biancogiovanni2 @HoaraBorselli Il sostenitore medio della lega(vip o sedicenti tali inclusi) diff… - occhio_notizie : Maria Monsé attacca Manuel: 'È passato dal non sopportare ad amare Lulù in tre giorni'. E voi cosa pensate del ca… - GraziaChirico1 : Stanotte. L'ennesima. Riccardo, Lorenzo, d.Stefano, d.Giorgio, p.Pier, Maria Vip, una new entry : il Presidente DR… - Gianni67055117 : @ilwate_r @Giuse10E @internewsit Ma qualora andasse in porto questa cosa a cosa ti dedicherai al Grande Fratello Vi… -