Genoa | il primo rinforzo per Shevchenko arriva da Napoli | piace Younes

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Ilpotrebbe rinforzarsi sul mercato di gennaio prendendo un giocatore del: aIldelper gennaio potrebbe essere Amindel. L’esterno offensivo, ora in prestito all’Eintraicht, potrebbe rientrare in Italia. Il grifone, come riportato da Bild, starebbe pensando a lui comeda consegnare all’allenatore Andriy. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Commenta perUna gara da vincere per restare agganciati al treno europeo e scacciare qualche piccola nube ... domani pomeriggio all'Olimpico, uncon l'acqua alla gola, terzultimo in ...I blucerchiati bissano così la vittoria di campionato nella stracittadina contro il, niente ... Ilaffondo al 10' è di Aina con il suo tiro cross che impegna Falcone, dall'altra parte è ...Il Genoa è annunciato come una delle squadre italiane più attive a gennaio, tanto in entrata quanto in uscita. Per quel che riguarda i rinforzi offensivi da regalare ad Andriy Shevchenko, un nome potr ...Il Genoa potrebbe rinforzarsi sul mercato di gennaio prendendo un giocatore del Napoli: a Shevchenko piace Younes Il primo rinforzo del Genoa per gennaio potrebbe essere Amin Younes del Napoli. L’este ...