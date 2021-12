FIFA 22: Numeri da record per il simulatore calcistico di EA Sports (Di giovedì 16 dicembre 2021) Un altro anno in cui il gioco è stato un’ancora di salvezza per molti, facilitando una forma di connessione sociale quando le interazioni fisiche erano limitate. Con un nuovo anno dietro l’angolo, EA ha voluto cogliere l’opportunità di condividere come la nostra comunità globale ha definito il proprio anno di gioco: La maggior parte dei nuovi giocatori di EA proviene dall’Europa – milioni di nuovi giocatori si sono uniti alla comunità EA quest’anno, con la maggior parte dall’Europa (30%), seguita da Stati Uniti (25%), Asia (22,5%) e nonché dall’America del Sud e Latina (15.7%) Leggende e calciatori regnano sovrani – i nostri franchise più popolari dell’anno, a pari merito per il maggior numero di giocatori attivi, sono stati Apex Legends e EA Sports FIFA I giocatori si sono impegnati maggiormente durante i grandi eventi – Madden NFL 21 ha avuto ... Leggi su fifaultimateteam (Di giovedì 16 dicembre 2021) Un altro anno in cui il gioco è stato un’ancora di salvezza per molti, facilitando una forma di connessione sociale quando le interazioni fisiche erano limitate. Con un nuovo anno dietro l’angolo, EA ha voluto cogliere l’opportunità di condividere come la nostra comunità globale ha definito il proprio anno di gioco: La maggior parte dei nuovi giocatori di EA proviene dall’Europa – milioni di nuovi giocatori si sono uniti alla comunità EA quest’anno, con la maggior parte dall’Europa (30%), seguita da Stati Uniti (25%), Asia (22,5%) e nonché dall’America del Sud e Latina (15.7%) Leggende e calciatori regnano sovrani – i nostri franchise più popolari dell’anno, a pari merito per il maggior numero di giocatori attivi, sono stati Apex Legends e EAI giocatori si sono impegnati maggiormente durante i grandi eventi – Madden NFL 21 ha avuto ...

