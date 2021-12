(Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma – Un altro piccolo passo verso ladell’arbitraggio al femminile. Cagliari-Cittadella, sedicesimo di finale di Coppa Italia, rimarrà agli annali come lapartita in cui unadiA è stata arbitrata da una. E al suo “esordio”, Maria Sole, non ha risparmiato nessuno: tre cartellini gialli e tre gol annullati, uno con la correzione del Var. Livornese, 31 anni, ha diretto con sicurezza Cagliari-Cittadella dì Coppa Italia, finita 3 a 1 per i sardi. Sempre vicina all’azione, ha fischiato poco, ma bene. Aveva già diretto gare di B e la stessa Cittadella. Ma il Cagliari è ladella massimadella sua carriera. Domani tornerà a studi e ricerca ...

Advertising

CB_Ignoranza : Maria Sole Ferrieri Caputi, con la direzione di Cagliari-Cittadella di Coppa Italia, è la prima donna ad arbitrare… - Agenzia_Ansa : Maria Sole Ferrieri Caputi è la prima donna ad arbitrare una squadra di serie A. Dopo l'esordio in B, dirige il Cag… - SkySport : Ferrieri Caputi, prima donna ad arbitrare una squadra di Serie A in Cagliari-Cittadella #SkySport… - ilfaroonline : Ferrieri Caputi nella storia: è la prima donna ad arbitrare una squadra di Serie A - SaCe86 : Storica Ferrieri Caputi, prima donna ad arbitrare squadra di serie A - Sport - ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrieri Caputi

Dopo aver visto ieri a Cagliari all'opera Maria Sole, mandata da Gianluca Rocchi a dirigere il match di coppa Italia tra i sardi e il Cittadella la strada è tracciata. Perché quella ...Quella di ieri è stata una giornata storica per il mondo del calcio italiano: Maria Soleè stato il primo arbitro donna a dirigere una squadra italiana di Serie A in un match di Coppa Italia. La partita è stata tra Cagliari e Cittadella , per la cronaca la sfida si è ...Maria Sole Ferrieri Caputi è la prima donna arbitro a dirigere una squadra di Serie A, il Cagliari, che ha affrontato il Cittadella di Coppa Italia ...CITTADELLA Neanche in Sardegna mancherà l’apporto dei tifosi granata. Almeno una ventina gli appassionati al seguito della squadra, pur in una trasferta infrasettimanale oggettivamente complicata: fra ...