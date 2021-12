Era un’amatissima paziente di Vite al Limite, poi il tragico epilogo: brutto colpo per Nowzaradan (Di giovedì 16 dicembre 2021) Era un’amatissima paziente di Vite al Limite, poi l’epilogo è stato piuttosto drammatico: brutto colpo per il dottor Nowzaradan da mandare giù. Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lei. Stiamo parlando proprio di una delle protagoniste indiscusse di Vite al Limite e della sua ottava stagione! Decisa a ritornare in forma e a riappropriarsi della L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di giovedì 16 dicembre 2021) Eradial, poi l’è stato piuttosto drammatico:per il dottorda mandare giù. Senza alcun dubbio, vi ricorderete di lei. Stiamo parlando proprio di una delle protagoniste indiscusse diale della sua ottava stagione! Decisa a ritornare in forma e a riappropriarsi della L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

orchidsboat : (scusate lo shitpost ma era un sacco che non andavo in duomo e non vedevo la mia amatissima cattedrale) - Giangi98711530 : RT @Gioia68446562: @DigerossRoss Finché è protetta dagli autori insieme a quel viscido di Alex questi sono i risultati. Convinta che fuori… - nocchi_rita : RT @Gioia68446562: @DigerossRoss Finché è protetta dagli autori insieme a quel viscido di Alex questi sono i risultati. Convinta che fuori… - librafly1 : RT @Gioia68446562: @DigerossRoss Finché è protetta dagli autori insieme a quel viscido di Alex questi sono i risultati. Convinta che fuori… - lolol55213465 : RT @Gioia68446562: @DigerossRoss Finché è protetta dagli autori insieme a quel viscido di Alex questi sono i risultati. Convinta che fuori… -

Ultime Notizie dalla rete : Era un’amatissima Amatissima a Vite al Limite, poi il triste epilogo: brutto colpo per Nowzaradan SoloGossip.it