Energie del futuro | c’è chi cambia aria e chi resta ancorato al fossile

La fastidiosa rissa che il ministro Cingolani vorrebbe innescare a proposito del nucleare potrebbe avere pretese nascoste a tutela del potente mondo degli affari che guarda con fastidio e non celato timore all'esclusione dei fossili dal panorama energetico futuro. Impossibili da cancellare due referendum: piu? facile abbattere le resistenze delle popolazioni contro il gas facendole capitolare una alla volta, come sta avvenendo a La Spezia contro il parere della stessa regione Liguria. Il disegno di uno stillicidio di riconversioni di … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Ultime Notizie dalla rete : Energie del Natale. L'albero naturale o artificiale? Il dilemma dei verdi francesi Privandosi di questa fonte e scommettendo solo sulle altre energie 'verdi' (idroelettricità, eolico, solare, geotermia), la parte delle rinnovabili scenderebbe sotto il 10% del mix nazionale. Senza ...

Buoni propositi 2022: perché Aruba fa al caso vostro Il suono delle onde del Mar dei Caraibi la particolare luce delle albe e dei tramonti di Aruba ... Il Governo di Aruba è attivo da anni nella promozione dell'uso di energie rinnovabili e nell'...

Rinnovabili, dal 2022 arrivano i fondi del Pnrr: 2,2 mld per produrre energia fai-da-te Sky Tg24 Transizione energetica e finanza green, la parola alle aziende Roma, 16 dic. – (Adnkronos) – Inquadrare il processo della transizione green, che coinvolge tutte le aziende e Pmi del Paese, con il rischio finanziario. E’ stato questo il tema del convegno ‘Energia, ...

In crescita l'interesse verso l'agrovoltaico Si moltiplicano i progetti per realizzare impianti agrovoltaici in Italia. Una tendenza che si sta rafforzando anche grazie agli investimenti previsti dal Pnrr ...

