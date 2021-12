**Covid: Cina, governo rifiuta notifica citazione in causa risarcimento intentata da Codacons** (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Il governo cinese ha rifiutato di farsi giudicare dai giudici italiani che devono accertare le responsabilita' sulla diffusione del virus e sui ritardi nelle comunicazioni da parte della Cina". Lo annuncia il Codacons, che rende noto quanto avvenuto oggi nel corso dell'udienza davanti al Tribunale di Frosinone, la dottoressa Taormina, nella causa intentata dal Codacons contro la Repubblica Popolare Cinese per conto di una cittadina residente a Frosinone. La donna chiedeva al governo di Pechino un risarcimento danni dopo aver perso la madre a causa del Covid, ed aver subito lei stessa un ricovero in ospedale per gravi complicazioni polmonari sempre a seguito di contagio da Covid. "Il ministro della Giustizia cinese ha fatto ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Ilcinese hato di farsi giudicare dai giudici italiani che devono accertare le responsabilita' sulla diffusione del virus e sui ritardi nelle comunicazioni da parte della". Lo annuncia il Codacons, che rende noto quanto avvenuto oggi nel corso dell'udienza davanti al Tribunale di Frosinone, la dottoressa Taormina, nelladal Codacons contro la Repubblica Popolare Cinese per conto di una cittadina residente a Frosinone. La donna chiedeva aldi Pechino undanni dopo aver perso la madre adel Covid, ed aver subito lei stessa un ricovero in ospedale per gravi complicazioni polmonari sempre a seguito di contagio da Covid. "Il ministro della Giustizia cinese ha fatto ...

