Clima: Mattarella, 'servono politiche ambientali eque e sostenibili' (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Il cambiamento Climatico va affrontato con politiche ambientali eque e sostenibili. Il necessario processo di transizione energetica può rappresentare un vero e proprio acceleratore per una rafforzata cooperazione tecnologica internazionale che tenga conto degli interessi di tutti e non lasci indietro nessuno. Gli investimenti richiesti possono apparire ingenti ma il 'ritorno' in termini di salute pubblica, di occupazione, di qualità della vita e di salvaguardia dell'ambiente è -e sarà- certamente superiore". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontrando al Quirinale il Corpo diplomatico per gli auguri di fine anno. "Raggiungere l'obiettivo della neutralità Climatica al 2050 -ha aggiunto il Capo dello ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 16 dicembre 2021) Roma, 16 dic. (Adnkronos) - "Il cambiamentotico va affrontato con. Il necessario processo di transizione energetica può rappresentare un vero e proprio acceleratore per una rafforzata cooperazione tecnologica internazionale che tenga conto degli interessi di tutti e non lasci indietro nessuno. Gli investimenti richiesti possono apparire ingenti ma il 'ritorno' in termini di salute pubblica, di occupazione, di qualità della vita e di salvaguardia dell'ambiente è -e sarà- certamente superiore". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, incontrando al Quirinale il Corpo diplomatico per gli auguri di fine anno. "Raggiungere l'obiettivo della neutralitàtica al 2050 -ha aggiunto il Capo dello ...

