Biathlon | Marte Olsbu Røiseland vince la sprint ad Annecy-Le Grand Bornand | 19ma Wierer davanti a Vittozzi

(Di giovedì 16 dicembre 2021) La Coppa del Mondo di2021-2022 prosegue nella propria corsa e dal palcoscenico di Hochfilzen (Austria) si è passati a quello di-Le. Nella località francese si è dato il via alle danze con lafemminile: 7.5 km in cui le atlete hanno dovuto condensare precisione nelle serie di tiro e nelle frazioni di fondo. Le nevi dell’Alta Savoia hanno sorriso alla leader della classifica generale,, che ha ottenuto così il secondo successo consecutivo in Coppa del Mondo (12° in carriera) mettendo insieme una prova immacolata al poligono e concludendo con il nono tempo sugli sci. Soprattutto nella seconda serie di tiro la norvegese ha saputo esprimere la propria velocità nel rilascio dei colpi. Una vittoria ...

Biathlon, Marte Olsbu Roeiseland vince l'inseguimento all'ultimo respiro! Dorothea Wierer 31ma

