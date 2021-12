Bce avvia graduale chiusura acquisti Pepp ma bilancia con rialzo App (Di giovedì 16 dicembre 2021) La Banca centrale europea ha annunciato che dati "i progressi sulla ripresa e sul raggiungimento dell'obiettivo di inflazione nel medio termine" ora procederà ad una graduale riduzione sul ritmo degli ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 16 dicembre 2021) La Banca centrale europea ha annunciato che dati "i progressi sulla ripresa e sul raggiungimento dell'obiettivo di inflazione nel medio termine" ora procederà ad unariduzione sul ritmo degli ...

Advertising

andrewsword2 : RT @MilanoFinanza: La Bce avvia chiusura acquisti Pepp ma bilancia con App, salgono euro e spread - MilanoFinanza : La Bce avvia chiusura acquisti Pepp ma bilancia con App, salgono euro e spread - L_Economia : La Banca centrale europea (BCE) ha annunciato lunedì 6 dicembre l’intenzione di ridisegnare tutte le banconote in e… - Daniele_Manca : La BCE avvia un piano per ridisegnare le banconote in euro entro il 2024, @euractivitalia -