Andreazzoli: «Abbiamo avuto conferma di poter usare tutti i giocatori» (Di giovedì 16 dicembre 2021) “Quella di oggi è la conferma che Abbiamo la possibilità di utilizzare tutti i giocatori. Oggi lo Abbiamo fatto in modo massiccio, e la squadra ha risposto nella stessa maniera di sempre”. Così Aurelio Andreazzoli, tecnico dell’Empoli, al termine della gara di Coppa Italia contro il Verona che i toscani hanno vinto in trasferrta per 4-3. “Il Verona – ha aggiunto Andreazzoli – ha interpretato il gioco nello stesso modo di quando li Abbiamo incontrati in campionato. Noi Abbiamo fatto esperienza della prima gara contro il Verona, avevamo le idee più chiare. Sicuramente il Verona aveva molte individualità diverse, quindi è venuta fuori la partita che noi volevamo fare”. Leggi su footdata (Di giovedì 16 dicembre 2021) “Quella di oggi è lachela possibilità di utilizzare. Oggi lofatto in modo massiccio, e la squadra ha risposto nella stessa maniera di sempre”. Così Aurelio, tecnico dell’Empoli, al termine della gara di Coppa Italia contro il Verona che i toscani hanno vinto in trasferrta per 4-3. “Il Verona – ha aggiunto– ha interpretato il gioco nello stesso modo di quando liincontrati in campionato. Noifatto esperienza della prima gara contro il Verona, avevamo le idee più chiare. Sicuramente il Verona aveva molte individualità diverse, quindi è venuta fuori la partita che noi volevamo fare”.

Advertising

sportli26181512 : Empoli, Andreazzoli: 'Haas? Temo che l'infortunio sia grave': Il tecnico: 'Ci toglie un po' di soddisfazione. Abbia… - tutticonvocati : ???#Andreazzoli: 'Da quando abbiamo iniziamo ci siamo prefissati di mantenere la categoria, quello sarà il momento d… - LukeFenek : RT @MaldiniLos: #Andreazzoli:”Sembrerebbe che facciamo spendere soldi per niente alla società a venire a Napoli per non cercare di prendere… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: EMPOLI - Andreazzoli: 'Gli ambienti come Napoli sono molto stimolanti, giochiamo sempre per vincere con tutti, gratific… -