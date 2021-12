Zemmour: "Immigrazione zero". Dispetto a Le Pen, Macron ride ma... (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il polemista lancia la corsa all'Eliseo. Ma rischia di affondare Marine Le Pen. Macron sorride fino a un certo punto: al ballottaggio Pécresse può rivelarsi più pericolosa della sua rivale storica Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Il polemista lancia la corsa all'Eliseo. Ma rischia di affondare Marine Le Pen.sorfino a un certo punto: al ballottaggio Pécresse può rivelarsi più pericolosa della sua rivale storica Segui su affaritaliani.it

Verso le elezioni presidenziali francesi: il candidato dei repubblicani ...politica i Repubblicani puntano a erodere i voti dell'estrema destra sfruttando la rivalità Zemmour ...dell'Île - de - France con alcune posizioni intransigenti in materia di sicurezza e immigrazione ...

