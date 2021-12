Violentissimo schianto tra una Nissan e una Fiat | il bilancio è drammatico | un morto e una ferita

(Di mercoledì 15 dicembre 2021) Tragedia nel Canavese: sulla statale 26 si è verificato un grave sinistro stradale costato la vita ad un 57enne.una donna del ’54, ricoverata all’ospedale di Ivreadavveroquello conseguente allo spaventoso incidente stradale avvenuto sulla statale 26 in Piemonte. Losi è verificato alle 8 non ancora scoccate in regione L'articolo NewNotizie.it.

Losi è verificato alle 8 non ancora scoccate in regione Poarello, tra Ivrea e Romano Canavese ed è costato la vita ad una persona, mentre il secondo automobilista è rimasto ferito. I ...Secondo le prime ricostruzioni ci sarebbe stato un primofrontale tra un'utilitaria e un ... Un impattoche ha causato il decesso sul colpo della donna alla guida dell'auto , una ...Tragedia nel Canavese: sulla statale 26 si è verificato un grave sinistro stradale costato la vita ad un 57enne. Ferita una donna del '54, ricoverata all'ospedale di Ivrea ...Una donna di 41 anni è morta in un incidente stradale a Seiano in cui la sua auto si è scontrata con un pullman: vana ogni manovra di rianimazione.