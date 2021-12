Vaccino, riceve mezza dose per errore: “raddoppio” per recuperare (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic – Il “Vaccino a mezza dose” è la “buffa” storia che avviene a un uomo residente a Firenze, riportata da Today. Vaccino, mezza dose fatta per errore Si era convinto a fare la prima dose, il 41enne residente tra Le Cure e Campo di Marte, a Firenze. Non avrebbe potuto prevedere che all’hub del Mandela Forum del Vaccino, gli avrebbero somministrato soltanto mezza dose, a causa di un errore di trascrizione. “Sono andato al Mandela lunedì mattina intorno alle 9:30. C’era poca coda e ho chiesto se potevo ricevere la prima dose di Vaccino anti Covid senza prenotazione”, ha riferito l’uomo, che nei moduli per l’accettazione aveva ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic – Il “” è la “buffa” storia che avviene a un uomo residente a Firenze, riportata da Today.fatta perSi era convinto a fare la prima, il 41enne residente tra Le Cure e Campo di Marte, a Firenze. Non avrebbe potuto prevedere che all’hub del Mandela Forum del, gli avrebbero somministrato soltanto, a causa di undi trascrizione. “Sono andato al Mandela lunedì mattina intorno alle 9:30. C’era poca coda e ho chiesto se potevore la primadianti Covid senza prenotazione”, ha riferito l’uomo, che nei moduli per l’accettazione aveva ...

