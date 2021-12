Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Gianni Accanito con Andrea e Ciprian! Siete Disonesti! (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Uomini e Donne, Puntata di Oggi: Andrea Nicole è uscita con Ciprian senza avvisare la redazione e tra loro è scoppiata la passione. In questo modo la tronista viene mandata via dalla trasmissione… Nella Puntata quotidiana di Uomini e Donne, la protagonista assoluta c’è stata Andrea Nicole. La frequentazione tra la tronista e Ciprian ha avuto un’improvvisa evoluzione di cui la redazione non è stata avvertita. Così, Andrea è stata costretta a scegliere e a lasciare il programma. Ecco che cosa è successo nella Puntata di Oggi. Uomini e Donne, Puntata di Oggi: sfida di ballo tra Tina e Gemma! La Puntata ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 15 dicembre 2021)diNicole è uscita con Ciprian senza avvisare la redazione e tra loro è scoppiata la passione. In questo modo la tronista viene mandata via dalla trasmissione… Nellaquotidiana di, la protagonista assoluta c’è stataNicole. La frequentazione tra la tronista e Ciprian ha avuto un’improvvisa evoluzione di cui la redazione non è stata avvertita. Così,è stata costretta a scegliere e a lasciare il programma. Ecco che cosa è successo nelladidi: sfida di ballo tra Tina e Gemma! La...

