Un altro "premio" ai netturbini romani, ma la Capitale resta sommersa dai rifiuti (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Un nuovo incentivo per i netturbini romani, dopo quello da 360 euro già accordato per chi non si assenta. È quanto si starebbe preparando a fare Ama, in vista delle festività natalizie per le quali Roberto Gualtieri aveva promesso una Roma ripulita. A dieci giorni dal Natale, però, l'obiettivo continua ad apparire una chimera e la spintarella già data quasi un mese fa ai lavoratori della Municipalizzata non sembra essere sufficiente. Se il contratto nazionale non basta Il nuovo incentivo consisterebbe in un super bonus per chi lavora nelle festività, che si aggiungerebbe a quanto già previsto dal contratto nazionale. A sollevare il caso è stata la trasmissione Nicola Porro, su Rete 4, Quarta Repubblica. Il contratto prevede che per le giornate del 25 e 26 dicembre, del primo e del gennaio chi lavora sia pagato il 50% in più rispetto al normale ...

