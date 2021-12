Scuola, sicurezza, sanità, da oggi c'è l'obbligo. Sventata un'azione no - vax (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Per contenere la nuova ondata di contagi, oggi scatta la vaccinazione obbligatoria per il personale della sanità, delle forze armate e della Scuola. Sventata a Pordenone l'occupazione della direzione ... Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Per contenere la nuova ondata di contagi,scatta la vaccinobbligatoria per il personale della, delle forze armate e dellaa Pordenone l'occupdella direzione ...

Advertising

Golfonetwork : Camerota: 300.000 euro per messa in sicurezza scuola e nuovo micronido - AntigoneCris : RT @agambella: Come noto oggi scatta l'obbligo vaccinale (primo ciclo e dose di richiamo entro scadenza GP) per il comparto scuola e quello… - Clarembaldo : RT @agambella: Come noto oggi scatta l'obbligo vaccinale (primo ciclo e dose di richiamo entro scadenza GP) per il comparto scuola e quello… - InfoCilentoWeb : Camerota: 300mila euro per la messa in sicurezza della scuola e nuovo micronido #camerota #camerotanotizie #Cilento… - ottopagine : Camerota, via alla gara: 300mila euro per messa in sicurezza scuola e micronido #Camerota -