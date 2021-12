Sanremo Giovani: La Finale Stasera in onda su Rai 1 (Di mercoledì 15 dicembre 2021) In onda Stasera su Rai 1 alle 21:25 la Finale di Sanremo Giovani condotta da Amadeus. I tre sul podio saranno direttamente al Festival di Sanremo 2022 tra i big. Leggi su comingsoon (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Insu Rai 1 alle 21:25 ladicondotta da Amadeus. I tre sul podio saranno direttamente al Festival di2022 tra i big.

Advertising

Raiofficialnews : 'Sul palco di #SanremoGiovani ci saranno 12 talenti, 12 sogni, 12 storie. Tre di loro toccheranno il cielo con un d… - IlContiAndrea : #SanremoGiovani, #Amadeus: “Elisa ha il Covid, non sarà presente, si collegherà in streaming”. Ecco chi sono i dodi… - SanremoRai : Voi siete muti come pesci o chiacchieroni come ?? #MartinaBeltrami? Guarda il videoclip integrale di “Parlo di te”… - bubinoblog : GUIDA TV 15 DICEMBRE 2021: UN MERCOLEDÌ TRA SANREMO GIOVANI, TUTTA COLPA DI FREUD E MARE FUORI - annalisalupo : La disperazione è tanta, per darvi una misura: sono in trepidante attesa per Sanremo giovani questa sera -