Roma | vendeva hashish su Telegram e Instagram | giovane pusher in manette

(Di mercoledì 15 dicembre 2021)– Un ventisettenneno è stato arrestato dai Finanzieri del Comando Provinciale didopo essere stato trovato in possesso di oltre 87 chilogrammi dinella sua abitazione a Torre Maura. I “Baschi Verdi” del Gruppo Pronto Impiego sono risaliti aldopo aver monitoratoalla ricerca dei messaggi utilizzati per pubblicizzare la vendita dello stupefacente. I sospetti sono stati confermati dal via vai di “clienti” nei pressi dell’appartamento. La perquisizione della dimora ha permesso di rinvenire oltre 3 chilogrammi dioccultati in un’intercapedine del forno e il restante quantitativo all’interno di una cantina. Il, pregiudicato per fatti analoghi, è stato arrestato per l’ipotesi ...

