Non sarebbe il momento di pensionare “I Soliti ignoti” e gli altri “vecchi” access? (Di mercoledì 15 dicembre 2021) I Soliti ignoti ha 15 anni, Striscia la Notizia 34 anni e Un posto al sole 26 anni I Soliti ignoti è su Rai1 dal 2007 (a fasi alterne), Un posto al sole è su Rai3 dal 1996, Striscia la Notizia su Canale5 dal 1988, Guess My Age su Tv8 dal 2017 e Deal with It su Nove dal 2019. Questi i format di intrattenimento delle reti generaliste nella fascia che precede i programmi di prima serata, quella che tecnicamente viene definita “access prime time”. A parte le “nuove reti” Tv8 e Nove, che si sono affacciate in questo segmento da poco tempo, se così vogliamo dire, gli altri canali non rinnovano i loro format da molti anni. Attenzione, si tratta di blockbuster indiscussi, che ancora portano molti ascolti: ieri, per esempio, I Soliti ignoti ha registrato il ... Leggi su tvzoom (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Iha 15 anni, Striscia la Notizia 34 anni e Un posto al sole 26 anni Iè su Rai1 dal 2007 (a fasi alterne), Un posto al sole è su Rai3 dal 1996, Striscia la Notizia su Canale5 dal 1988, Guess My Age su Tv8 dal 2017 e Deal with It su Nove dal 2019. Questi i format di intrattenimento delle reti generaliste nella fascia che precede i programmi di prima serata, quella che tecnicamente viene definita “prime time”. A parte le “nuove reti” Tv8 e Nove, che si sono affacciate in questo segmento da poco tempo, se così vogliamo dire, glicanali non rinnovano i loro format da molti anni. Attenzione, si tratta di blockbuster indiscussi, che ancora portano molti ascolti: ieri, per esempio, Iha registrato il ...

Advertising

DavidSassoli : Ringrazio per le tante sollecitazioni, ma ho deciso di non ricandidarmi alla Presidenza del Parlamento europeo. Il… - reportrai3 : In Lombardia non avrebbero svolto la sanificazione delle ambulanze in emergenza. Una delle ambulanze dopo aver tras… - SeaWatchItaly : 'Non ci sarebbe bisogno di ribadire i fondamenti della civiltà giuridica se i governi non li avessero traditi, né c… - Levis_Of : Se c’è una cosa per cui non riesco a darmi pace è l’(ormai) assenza di quella che chiamo ancora Tv dei Ragazzi (per… - HungryMancio : @asrsupporter Non la conosco, chi sarebbe? -

Ultime Notizie dalla rete : Non sarebbe Auto: Csp, 2022 ancora difficile, 1,5 mln immatricolazioni ... mentre per evitare un ulteriore invecchiamento del parco circolante sarebbe necessario ... "La pandemia non è ancora finita, lo stato di sofferenza continua. Anche la crisi dei microchip è una minaccia ...

Ftse Mib pronto a scattare: su o giù? Unicredit o Intesa? Allo stesso modo però non è stata violata area 26.400, la cui rottura darebbe un primo segnale di ... poiché se fosse confermata a 0,505 euro, sarebbe il naturale prezzo d'approdo del titolo fino a ...

Google sarebbe pronta a licenziare i dipendenti no vax AGI - Agenzia Italia Creme solari: ecco perché non bisogna mischiarle Riapplicare la crema solare all'aperto o in spiaggia è sempre una buona idea. Tuttavia i ricercatori stanno ora mettendo in guardia le persone dal mischiare filtri solari minerali e chimici, in quanto ...

I rimedi naturali da non provare mai sulla pelle Non tutto ciò che è naturale e fai da te è un toccasana per la pelle e, anzi, alcuni ingredienti possono farvi più male che bene ...

... mentre per evitare un ulteriore invecchiamento del parco circolantenecessario ... "La pandemiaè ancora finita, lo stato di sofferenza continua. Anche la crisi dei microchip è una minaccia ...Allo stesso modo peròè stata violata area 26.400, la cui rottura darebbe un primo segnale di ... poiché se fosse confermata a 0,505 euro,il naturale prezzo d'approdo del titolo fino a ...Riapplicare la crema solare all'aperto o in spiaggia è sempre una buona idea. Tuttavia i ricercatori stanno ora mettendo in guardia le persone dal mischiare filtri solari minerali e chimici, in quanto ...Non tutto ciò che è naturale e fai da te è un toccasana per la pelle e, anzi, alcuni ingredienti possono farvi più male che bene ...