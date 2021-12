"Non c'è da riflettere", "Notifica": scontro duro Draghi-Bruxelles (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L'Unione europea lamenta la mancanza di comunicazione delle nuove norme, che impongono obblighi non previsti anche per i viaggiatori comunitari Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 15 dicembre 2021) L'Unione europea lamenta la mancanza di comunicazione delle nuove norme, che impongono obblighi non previsti anche per i viaggiatori comunitari

Advertising

GassmanGassmann : #spoiler #unprofessore Questa sera si scopre che Pin ha una storia con la vicina, ed è per questo che non torna a s… - Corriere : Draghi: «Tampone per entrare in Italia? Non c’è molto da riflettere, i nostri dati in Ue sono i migliori» - sdavite110 : Promuovere stili di vita sostenibili anche nella Città ci fa vivere meglio! Non abbiamo paura di metter da parte la… - T4EBEAR : ho recuperato strappare lungo i bordi e non l'avessi mai fatto sto qua a riflettere su come sta andando la mia vita e a piangere per alice - ladyrosmarino : RT @momentosera: #Draghi: #Omicron impone massima cautela e stato di emergenza. Il premier: «Restrizioni sui viaggi? Non c'è molto da rifle… -