Migranti: Draghi, 'escludo intesa Ue solo su migrazioni secondarie' (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "escludo ogni intesa" in Ue "che possa avere come unico punto quello delle migrazioni secondarie". Lo ha detto il premier Mario Draghi, durante la replica in Aula alla Camera seguita all'informativa in vista del Consiglio Ue al via da domani. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 15 dicembre 2021) Roma, 15 dic. (Adnkronos) - "ogni" in Ue "che possa avere come unico punto quello delle". Lo ha detto il premier Mario, durante la replica in Aula alla Camera seguita all'informativa in vista del Consiglio Ue al via da domani.

Advertising

LOVELAVEZ : RT @patriziaprestip: #Draghi : Capisco preoccupazione, ma #migranti devono essere trattati bene. Deve esserci un approccio umano efficace e… - Th3P3ck : RT @fratotolo2: Italiani disoccupati? Chissene! #Draghi ha raddoppiato i permessi di lavoro per i #migranti. - eliadallaglio : RT @federicofubini: Zitto zitto, Draghi fa salire da 30 a 80mila i permessi di lavoro per stranieri, prima volta da 6 anni. Nel silenzio de… - sarra25853327 : RT @fratotolo2: Italiani disoccupati? Chissene! #Draghi ha raddoppiato i permessi di lavoro per i #migranti. - maurogab1 : RT @OrtigiaP: In Parlamento parla #Draghi...non è pensabile violare i diritti umani di questi migranti.... applausi.. PARLAMENTO E DRAGHI I… -