La Serie A in campo per la campagna di sensibilizzazione sulle persone scomparse

La Lega Serie A e il Commissario Straordinario del Governo per le persone scomparse, il prefetto Silvana Riccio, dedicheranno un turno della Serie A TIM 2021/2022 ad una campagna di sensibilizzazione su un fenomeno drammatico che coinvolge tantissime famiglie. Lo comunica la Lega Calcio in una nota. In Italia infatti, ogni anno, spariscono circa 17.000 persone. Denunciare subito una scomparsa è fondamentale per attivare immediatamente il sistema di ricerca e non perdere ore preziose: questo è uno dei messaggi che verrà veicolato durante la giornata di campionato dedicata al tema, prevista nel girone di ritorno della Serie A TIM. Secondo il Commissario Riccio "la possibilità di avvalersi del contributo della Lega Serie A, già nota per ...

